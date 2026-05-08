В России создали приложение для коррекции питания пациентов с болезнью почек

Специалисты Сеченовского университета разработали первое в России приложение для пациентов с хронической болезнью почек, которое поможет корректировать питание и отсрочить необходимость диализа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Благодаря нашему цифровому решению пациент может рассчитать свои целевые показатели по белкам, жирам, углеводам и общему количеству калорий. Расчет производится, исходя из показателей креатина и мочевины. Можно "собрать" тарелку, выбрав продукты и их количество. Программа покажет все характеристики блюда, а также необходимый минимум калорий в день", - приводятся в сообщении слова профессора кафедры нервных болезней Сеченовского университета Дмитрия Дружинина.

Как отмечается в сообщении, многолетний опыт работы с пациентами с хронической болезнью почек показывает, что диета обладает нефро- и кардиопротективным эффектом. Сейчас пациенты, как правило, получают от врачей только таблицы с основными параметрами или пользуются интернет-калькуляторами, не адаптированными под особенности этого заболевания.

"В связи с этим появилась идея создать приложение специально для пациентов с хронической болезнью почек - помочь им упростить контроль за соблюдением диеты, улучшить лабораторные и клинические показатели, эффективность лекарственной терапии и прогноз в целом, в том числе отсрочить необходимость диализа", - пояснила профессор кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Сеченовского университета Людмила Милованова.

Уточняется, что перед использованием пациент вносит в приложение персональную информацию в личный кабинет, на основе ее программа оценивает клинические показатели и автоматически определяет стадию болезни. Поэтому рекомендации, которые дает пациенту система, персонализированы.