Стиль вождения может указывать на ранние когнитивные нарушения

Трехлетнее исследование американских ученых показало, что объективные данные о повседневных поездках, собираемые стандартными автомобильными датчиками, могут служить ранним индикатором когнитивных нарушений у пожилых водителей. Анализ телеметрии позволяет выявить незаметные изменения в стиле управления автомобилем еще до появления выраженных клинических симптомов, что открывает перспективы для нового метода неинвазивного скрининга.

В США насчитывается более 50 миллионов водителей старше 65 лет, и по мере роста этой демографической группы возрастает потребность в доступных способах раннего выявления когнитивных изменений, способных повлиять на безопасность на дороге. Традиционные методы диагностики требуют посещения клиник и могут фиксировать нарушения уже на заметных стадиях. Чтобы найти альтернативный подход, исследователи из Флоридского Атлантического университета сопоставили объективные показатели вождения с результатами регулярных нейропсихологических тестов, рассказывает Medicalxpress.

В автомобили добровольцев установили компактные системы датчиков, которые в фоновом режиме фиксировали параметры каждой поездки: пройденное расстояние, продолжительность, среднюю и максимальную скорость, работу педалей, резкость торможения и ускорения, а также частоту резких поворотов. Система использовала серийное оборудование и минимум проводов, оставаясь незаметной для водителя. Участники исследования проходили углубленную когнитивную оценку каждые три месяца на протяжении трех лет. Анализ почти 4800 поездок позволил сравнить манеру вождения у лиц без нарушений памяти и внимания и у тех, у кого были диагностированы предшествующие умеренным когнитивным нарушениям состояния или сами умеренные когнитивные нарушения.

Результаты, опубликованные в рецензируемом журнале Sensors, показали, что ранние когнитивные изменения отражаются не в отдельных ошибках, а в общей структуре вождения. Участники с начальными признаками снижения когнитивных функций чаще совершали короткие или прерывистые поездки, демонстрировали менее стабильный контроль над педалью акселератора и хуже регулировали скорость. В то же время водители без нарушений отличались более плавным управлением, стабильной средней скоростью и своевременным, дозированным торможением, что отражает сохранную концентрацию и уверенное принятие решений на дороге.

По словам старшего автора исследования Рут Таппен, совокупный анализ поведенческих паттернов позволил с высокой точностью разделить группы участников. Ученые подчеркивают, что пассивный сбор телематических данных с использованием стандартного автомобильного оборудования может стать дополнительным инструментом для раннего скрининга когнитивного здоровья.