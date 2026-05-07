В чесноке нашли вещество, повышающее тонус и замедляющее старение мышц

Японские и американские молекулярные биологи обнаружили, что один из компонентов выдержанного чесночного экстракта, аминокислота S1PC, улучшает мышечный тонус и замедляет старение мускулов у пожилых мышей. Последующие опыты с этим соединением помогут создать терапии, улучшающие физическое состояние пожилых людей, сообщила пресс-служба японского Института изучения здорового старения (IRPA).

"Проведенные нами опыты указывают на наличие ранее неизвестной особенности у аминокислоты S1PC - она активирует фермент LKB1, один из регуляторов метаболизма клеток, и меняет взаимодействия между мозгом и органами таким образом, что это замедляет одряхление мускулов у пожилых особей. Мы ожидаем, что данное вещество может замедлять старение и другими путями, которые еще нам предстоит изучить", - заявил директор IRPA Синъитиро Имаи, чьи слова приводит пресс-служба института.

Как отмечают ученые, мышцы людей и других млекопитающих постепенно слабеют по мере старения их организма, что приводит к снижению мобильности пожилых людей, а также к повышению риска различных травм, переломов и других проблем со здоровьем. Это побуждает ученых искать способы омоложения мышц, поддержания их тонуса и замедления одряхления как путем создания новых лекарств, так и изучая уже существующие препараты.

В частности, японские и американские молекулярные биологи заинтересовались тем, как на процесс старения мышц воздействуют молекулы, присутствующие в выдержанном чесночном экстракте. Он широко используется в народной медицине во многих регионах Евразии еще с античных времен, а также в последние годы начал рассматриваться как одно из природных средств для борьбы с гипертонией и в качестве стимулятора иммунитета.

Проведенные учеными опыты на пожилых мышах показали, что присутствующая в этом экстракте серосодержащая аминокислота S1PC также благотворно влияет на тонус мускулов. Она воздействует на них через сложную цепочку взаимодействий, которая включает в себя клетки печени, мозга и жировой ткани и несколько ферментов и сигнальных молекул, заставляющих мышцы вырабатывать больше молекул кофермента NAD+, играющего важную роль в реакциях с участием кислорода.

Эти изменения в метаболизме позитивно повлияли на состояние мышц пожилых грызунов, заставив их сокращаться на 16% сильнее при некоторых типах нагрузок по сравнению с мускулами особей из контрольной группы, не получавших аминокислоту. Схожим позитивным образом, как предполагают ученые, вещество S1PC может влиять и на работу других органов тела, что они планируют проверить в ближайшее время.