Выявлены антитела, сверхэффективно нейтрализующие вирус кори

Американские молекулярные биологи обнаружили в образцах крови одного добровольца сразу несколько антител, способных чрезвычайно эффективно нейтрализовать частицы вируса кори. Их моноклональные версии защитили грызунов от смерти в результате заражения корью, сообщила пресс-служба Иммунологического института в Ла-Хойе (LJI).

"Данные антитела можно использовать как для профилактики кори, защищающей от последующего заражения, так и для предотвращения развития болезни уже после проникновения вируса в организм. Иными словами, их можно ввести в организм пациента и дать ему тот уровень защиты от кори, о котором больной даже не мог мечтать", - заявила профессор LJI Эрика Сэпфайр, чьи слова приводит пресс-служба института.

Как отмечают биологи, учащение вспышек кори в США и других благополучных странах в связи с падающим уровнем вакцинации населения заставляет ученых задумываться о разработке терапий, которые могли бы предотвращать или останавливать развитие инфекции у носителей кори. Один из возможных путей решения этой проблемы - создание аналогов антител, которые вырабатываются у людей после приема комбинированной вакцины от кори, паротита и краснухи.

Руководствуясь подобными соображениями, биологи из США заручились поддержкой двух десятков добровольцев, проживающих в Калифорнии и проходивших в детстве полный курс вакцинации от кори, паротита и краснухи. Исследователи извлекли из проб крови участников эксперимента B-клетки, производящие антитела, и проследили за взаимодействиями вырабатываемых ими молекул с пептидами H и F, двумя ключевыми белками вируса кори.

В ходе этих опытов ученые обнаружили сразу несколько уникальных антител, которые вырабатывали B-клетки 56-летней женщины, получившей не две, а сразу три дозы вакцины. Данные молекулы, в частности, антитела 3С12, 4D08, 1C02 и 1C08, соединялись с белками H и F в десятки раз активнее, чем другие известные антитела, и при этом они нейтрализовали вирусные частицы в сверхмалых концентрациях.

Работу моноклональных версий этих антител ученые проверили в опытах на крысах, в чье тело они ввели большие дозы частиц вируса кори. Эти опыты показали, что инъекции антител в 500 раз уменьшили количество вирусных частиц в организме грызунов, что спасло их от гибели и предотвратило развитие кори. Схожих результатов биологи добились и при введении антител до заражения корью, что говорит о возможности их использования для профилактики инфекции.

О кори

Корь представляет собой тяжелую вирусную инфекцию, которая до середины прошлого столетия ежегодно поражала миллионы людей. После появления прививок и начала кампаний по массовой вакцинации населения от кори число случаев заражения и смерти от кори резко упало по всему миру. В последние годы частота развития кори несколько выросла, что ученые связывают с пробелами в охвате населения вакцинацией, а также с ростом популярности антипрививочного движения.