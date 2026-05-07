Найден способ защитить лабораторные бактерии от атак опасных вирусов

Российские исследователи раскрыли молекулярные механизмы, которые делают один из самых живучих лабораторных загрязнителей - вирусы-бактериофаги из рода T1 - необычайно устойчивыми и опасными для бактериальных культур. Эти сведения помогли ученым подобрать штамм кишечной палочки, стойкий к заражению этими вирусами, сообщила пресс-служба "Сколтеха" (входит в группу ВЭБ.РФ).

"Работа не только объясняет, почему T1-подобные фаги заражают лабораторные культуры, но и предлагает способ решения проблемы. Исследователи выяснили, что штамм кишечной палочки HS - бактерия, которая обычно живет в кишечнике человека, - полностью невосприимчив к этим вирусам. Это означает, что в лабораториях, где фаги-загрязнители особенно досаждают, можно использовать этот вариант микроба вместо других штаммов", - говорится в сообщении.

Открытие было совершено группой российских исследователей под руководством старшего преподавателя "Сколтеха" Артема Исаева, лауреата премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год, при изучении ранее неизвестной формы вируса-бактериофага из рода T1. Он был выделен из воды Паркового ручья в Калининграде и назван KanT1 в честь Иммануила Канта.

Необычная живучесть этого бактериофага и его склонность портить изучаемые образцы других микробов и вирусов заставила исследователей детально изучить структуру его генома в надежде понять, как именно он заражает кишечную палочку и быстро распространяется по ее культурам. Для этого исследователи применили не только стандартные методы анализа генома, но и "нобелевскую" систему ИИ AlphaFold3, способную прогнозировать трехмерную структуру белков по кодирующей их последовательности.

Ее применение позволило ученым выявить ранее неизвестный белок, в котором присутствовала особая структура, так называемый SH3-домен, который в прошлом встречался только у бактериофагов, поражающих грамположительных микробов, бактерий с толстой и прочной клеточной оболочкой. Кишечная палочка к ним не относится, из-за чего открытие SH3-домена у поражающего ее вируса и примерно двух сотен других бактериофагов из рода Т1 стало сюрпризом для биологов.

Как предполагают биологи, данный белок играет важную роль в необычайной живучести и агрессивности бактериофагов из рода Т1, так как он предположительно помогает этим вирусам быстрее разрушать бактериальные клетки изнутри. Понимание этого уже позволило ученым выявить штамм кишечной палочки, стойкий к атакам бактериофагов из рода Т1, что облегчит дальнейшую работу ученых с микробами и вирусами в лабораториях.