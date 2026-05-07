Ученым удалось снизить аллергию на арахис с помощью арахиса

Шведские ученые из Каролинского института впервые показали, что маленьких детей с аллергией на арахис можно успешно «приучить» к этому продукту. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet Regional Health – Europe.

В эксперименте участвовали 75 детей в возрасте от 1 до 3 лет со Стокгольма. У всех была подтвержденная аллергия на арахис — от легкой до тяжелой. 50 детей получали лечение, а 25 входили в контрольную группу и полностью избегали арахиса.

Как проходило лечение

Детям давали специальные арахисовые палочки, которые легко и приятно есть. Лечение начиналось в больнице с крошечных доз, а потом продолжалось дома. Каждые 4–6 недель дозу постепенно повышали. В итоге дети выходили на поддерживающую дозу, равную примерно полутора арахисовым орешкам в день.

«Все дети, следовавшие протоколу, достигли цели — съели три с половиной арахисовых орешка без аллергической реакции, а большинство смогли съесть до 25 арахисовых орешек», — рассказала Каролин Нильссон, доцент Каролинского института.

Что показали результаты

После трех лет лечения 82% детей из группы, которая получала арахис, смогли съесть не менее 3,5 орешка без реакции, даже после четырехнедельного перерыва. В контрольной группе такой результат показали всего 12% детей.

Ученые отметили, что арахисовые палочки хорошо воспринимались детьми, и лечение в целом было удобным для семей.

Безопасность на первом месте

Побочные эффекты были, но в большинстве случаев легкие — зуд во рту или кожная сыпь. Более серьезные реакции случались в основном во время повышения дозы. Нескольким детям потребовалась инъекция адреналина.

«Мы считаем лечение безопасным, если оно проводится в контролируемых условиях в медицинском учреждении», — подчеркнула Каролин Нильссон. «Осторожный подход к лечению, по-видимому, играет важную роль в обеспечении безопасности, но родителям не следует пытаться применять его дома, поскольку серьезные побочные реакции все еще возможны», — добавила ее коллега Анна Асарной

Что дальше

Сейчас исследователи планируют изучить, как именно меняется иммунная система детей во время лечения, и проследить, насколько долго сохраняется приобретенная переносимость арахиса.

Это первое рандомизированное исследование пероральной иммунотерапии у таких маленьких детей. Полученные результаты могут повлиять на клиническую практику и дать надежду тысячам семей, которые живут в постоянном страхе тяжелой аллергической реакции.