В России создали крупнейшую базу данных по противоопухолевым соединениям

В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова (ИОНХ РАН) и МГУ им. М. В. Ломоносова создали базу данных MetalCytoToxDB, посвященную противоопухолевой активности комплексов металлов. В нее вошли более 26,5 тыс. значений IC50 для 7050 соединений рутения, иридия, родия, рения и осмия. Также база содержит результаты испытаний на 754 типах опухолевых клеток.

Для подготовки проекта специалисты проанализировали и систематизировали данные из более чем 1900 научных публикаций. На основе этой информации исследователи обучили модели машинного обучения для прогнозирования противоопухолевой активности соединений еще до лабораторного синтеза, отметили в пресс-службе.

Проверка на материалах 2025 года показала, что система в 9 из 10 случаев правильно определяла перспективные вещества. По данным разработчиков, это примерно вдвое эффективнее случайного отбора кандидатов для исследований.