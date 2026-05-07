В Россиии разработали систему доставки лекарств для лечения опухолей мозга

Молодые ученые Сеченовского Университета разработали интраназальную систему доставки противоопухолевых препаратов в головной мозг, позволяющую обходить гематоэнцефалический барьер. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе университета.

© Газета.Ru

Главная проблема терапии опухолей мозга заключается в гематоэнцефалическом барьере — естественном защитном механизме, который препятствует проникновению токсинов и инфекций в мозг, но одновременно мешает доставке лекарств.

Исследователи Института фармации имени А. П. Нелюбина предложили доставлять препараты через носовую полость. Однако слизистая носа быстро очищается естественными механизмами, поэтому лекарства не успевают долго задерживаться.

Чтобы решить эту проблему, ученые создали так называемую in situ-систему на основе геллановой камеди — природного гелеобразователя. После попадания на слизистую жидкий препарат превращается в гель и удерживается в носовой полости до шести часов, обеспечивая более длительное действие и повышенную биодоступность.

В качестве действующего вещества исследователи использовали рибавирин — препарат, известный как противовирусное средство. В последние годы ученые обнаружили, что он способен подавлять онкоген eIF4E, связанный с развитием опухолей.

«Современные исследования последних лет доказывают эффективность рибавирина против глиобластомы — одного из самых агрессивных типов рака центральной нервной системы», — пояснила профессор кафедры фармацевтической технологии, доктор фармацевтических наук Елена Бахрушина.

Сначала систему протестировали на лабораторной модели носовой полости, чтобы подобрать оптимальный состав. Затем технологию проверили на крысах.

Эксперименты показали, что рибавирин способен проникать напрямую из носовой полости в мозг. Концентрация препарата в тканях мозга оказалась значительно выше, чем в крови. При этом препарат сохранялся на слизистой животных в течение суток, а анализ тканей не выявил патологических изменений.

По словам разработчиков, созданная система может использоваться не только для рибавирина, но и для других противоопухолевых препаратов. Следующим этапом станет проверка эффективности технологии на моделях глиобластомы.

Ранее врач назвала симптом, который указывает на опухоль мозга.