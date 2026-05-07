Российские ученые создают новое лекарство против аутоиммунных заболеваний

Аутоиммунные заболевания, при которых иммунная система атакует собственные органы или ткани организма, остаются одной из самых сложных медицинских проблем. Их лечение чаще всего сводится к подавлению иммунитета в целом, что чревато тяжелыми побочными эффектами. Однако в арсенале врачей может появиться принципиально новый инструмент, и над его созданием работают российские эндокринологи вместе с китайскими коллегами. Только что из Шанхая вернулись представители НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова, и они рассказали "РГ", на каком этапе разработки инновационной терапии они находятся.

© Российская Газета

CAR-T-терапия - это инновационный метод иммунотерапии, изначально разработанный для борьбы с раком. Суть метода, если объяснить просто, состоит в следующем: у каждого человека есть Т-клетки, которые выступают в роли основных "защитников" организма, обнаруживая и помогая ликвидировать измененные клетки, например, раковые. Но при возникновении аутоиммунного заболевания иммунная система начинает сбоить - "защитники" атакуют здоровые клетки. Чтобы решить эту проблему, ученые с помощью генной инженерии научились оснащать собственные Т-клетки пациента специальным "навигатором" - химерным антигенным рецептором (CAR). Теперь такие обученные клетки, вернувшись в организм, могут находить и точечно уничтожать именно те клетки, которые вызывают болезнь, не затрагивая здоровые ткани. В онкологии этот подход уже революционизировал лечение некоторых видов рака крови, а теперь ученые по всему миру пытаются применить его для лечения аутоиммунных патологий.

Мировое научное сообщество активно ищет пути переноса этой технологии из онкологии в аутоиммунологию. На подходе сразу несколько перспективных разработок.

В США двум CAR-Т-препаратам уже присвоен статус "быстрого одобрения" FDA для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний, включая системную красную волчанку. А компания Kyverna планирует подать заявку на регистрацию своего препарата в первой половине 2026 года.

Китай - в числе лидеров. Китайские ученые близки к цели - они уже проводят многочисленные клинические исследования, а Национальное управление по контролю за лекарственными средствами КНР выдало разрешение на клинические испытания как минимум трем различным CAR-Т-препаратам именно для лечения аутоиммунных патологий.

С одной из китайских биотехнологических компаний-лидеров, Global T-Cells Therapeutics Inc., вступил в партнерство российский НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова. В 2025 году центр получил престижный грант Российского научного фонда на совместную с китайскими специалистами разработку инновационной CAR-Т-платформы.

Важным этапом стала двухнедельная командировка группы российских специалистов в Шанхай. Ученые не просто наблюдали, а самостоятельно воспроизвели и адаптировали весь процесс получения CAR-клеток трех различных типов. Как пояснил "РГ" заместитель директора центра по науке Ильдар Минниахметов, российские исследователи не просто переняли передовые технологии, а самостоятельно воспроизвели и адаптировали сложнейшие протоколы культивирования, активации и генетической модификации иммунных клеток. Он также добавил, что впереди у команды - выход на доклинические испытания.

"Трансфер технологий от китайских партнеров - не просто пункт соглашения, это реальный и существенный шаг к созданию отечественных CAR-препаратов нового поколения. Мы идем к овладению компетенцией селективного подавления аутоагрессии без системного угнетения иммунитета организма. Это весьма значимый аспект персонализированной медицины", - отметила директор центра, академик РАН Наталья Мокрышева.

Стоит подчеркнуть, что на данный момент речь идет о фундаментальных и поисковых исследованиях. Сейчас специалисты успешно отработали протоколы в лабораторных условиях. Следующий этап - доклинические испытания на клеточных моделях и животных, и только после их успешного завершения можно будет говорить о начале клинических исследований на людях. Тем не менее сотрудничество с мировым лидером позволяет российской науке совершить большой скачок, приближая создание нового поколения препаратов для лечения пациентов с тяжелыми аутоиммунными заболеваниями.