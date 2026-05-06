Ученые предупредили о скрытом факторе риска инсульта

Как повышенная, так и пониженная частота сердечных сокращений в состоянии покоя связана с увеличением риска инсульта. Результаты представлены на конференции European Stroke Organisation Conference 2026.

В исследование включили данные о состоянии здоровья 460 тысяч человек из базы UK Biobank, за которыми наблюдали в среднем 14 лет. За время наблюдения было зарегистрировано более 12 тысяч случаев инсульта. Анализ показал, что наименьший риск отмечался при частоте сердечных сокращений от 60 до 69 ударов в минуту.

При отклонении от этого диапазона риск возрастал. У людей с частотой пульса ниже 50 ударов в минуту вероятность инсульта была выше примерно на 25%, а при показателях выше 90 ударов — на 45%. Эта зависимость сохранялась даже после учета сопутствующих факторов, включая гипертонию, диабет и фибрилляцию предсердий.

«Дополнительный анализ показал, что наиболее выраженная связь наблюдается у людей без фибрилляции предсердий. В этой группе частота пульса может выступать как самостоятельный маркер риска», — отметили ученые.

По мнению исследователей, при слишком низком пульсе возможно снижение кровоснабжения мозга, тогда как при высоком увеличивается нагрузка на сосудистую систему и ускоряется износ сосудов. Однако для подтверждения причинно-следственной связи и уточнения механизмов необходимы дальнейшие исследования.