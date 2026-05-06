В России повысили эффективность усвоения лекарства от туберкулеза

Исследователи из России обнаружили, что растворимость противотуберкулезного лекарства этионамида можно увеличить более чем в 300 раз при помощи состава из витамина B4, щавелевой кислоты и полиэтиленгликоля. Это резко улучшит эффективность усвоения препарата, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Мы нашли простой способ увеличить растворимость этионамида в сотни раз с помощью безопасных и доступных веществ. Благодаря предложенным растворителям фармацевты смогут разработать более эффективные и легко усваиваемые в организме лекарственные формы этого противотуберкулезного препарата", - сообщила ведущий научный сотрудник Института химии растворов РАН (Иваново) Светлана Блохина, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Как объясняют Блохина и ее коллеги, этионамид входит в относительно небольшой перечень противотуберкулезных лекарств, еще не утративших эффективность. Его применение ограничивается тем, что препарат плохо растворим в воде, из-за чего в организм больного попадает лишь небольшая доля лекарства. По этой причине врачи выписывают пациентам большие дозы этионамида, что ведет к развитию проблем с пищеварением и работой печени.

Российские ученые выяснили, что эту проблему можно обойти при помощи созданного ими инновационного растворителя из витамина B4, щавелевой кислоты и полиэтиленгликоля. Все эти три вещества безопасны для организма и активно используются в косметической отрасли и фармацевтике. Их комбинация образует так называемый глубокий эвтектический растворитель.

Так химики называют смеси из двух и более сложно устроенных молекул, взаимодействия между которыми заставляют комбинацию из этих веществ оставаться в жидком и текучем состоянии в широком диапазоне условий. Блохиной и ее коллегам удалось подобрать такую комбинацию компонентов эвтектического растворителя, при которой он растворяет этионамид в 335 раз лучше, чем вода.

По словам исследователей, столь большая разница обусловлена тем, что между молекулами препарата и компонентами растворителя образуется обширная сеть водородных связей, повышающая мобильность этионамида. Схожим образом, как предполагают химики, можно повысить биодоступность и других лекарств, слабо растворяющихся в воде, что позволит сделать их менее токсичными и более эффективными.