В Севастополе научились лечить рак с помощью радиоактивных шариков

В Севастополе впервые на Юге России применили передовой метод лечения рака печени, при котором радиоизотоп вводится через сосуды, питающие опухоль. Трансартериальная радиоэмболизация помогает пациентам с неоперабельным раком печени, а также при наличии метастаз. Раньше такая процедура проводилась только в Москве и Санкт-Петербурге, а теперь стала доступна и в Крыму.

Как сообщили "РГ" в департаменте здравоохранения Севастополя, для операции используются микросферы с изотопом иттрия-90 размером 30-50 микрон. Российский препарат производят в научно-исследовательских центрах в Ульяновске и Свердловской области. Стерильные шарики, облученные в активной зоне реактора, доставляют в короткие сроки в медицинское учреждение для введения пациенту.

Микросферы с иттрием-90 наносят двойной удар по раковым клеткам: закупоривают сосуд, перекрывая питание опухоли, а также подвергают пораженные ткани облучению. Эффективность метода достигает 75 процентов.

Главврач севастопольского онкодиспансера Василий Ощепков в 2008 году участвовал в проекте по разработке стеклянных итриевых микросфер. Чтобы применять метод в Севастополе, потребовалось оснастить медучреждение ангиографом экспертного класса и открыть отделение радионуклидной диагностики, после чего появилась возможность готовить препараты и контролировать имплантацию. Модернизация была выполнена по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".

Первые две операции были проведены пациентам с метастатическим поражением печени. Для их проведения в Севастополь приехали специалисты Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба (Калужская область).

"Пациентам локально вводят высокозаряженные сферы, заряд с которых в течение нескольких часов переходит на опухолевые клетки, вызывая их гибель. Севастополь технически и профессионально готов к выполнению подобных вмешательств", - отметил завотделением научного центра Валерий Кучеров.

Радиоэмболизацию назначают в случаях, когда исчерпаны или не подходят стандартные методы лечения. До конца 2026 года в Севастополе запланированы четыре такие операции.