Изучено влияние «суперкроссовок» на биомеханику бега и нагрузку на скелет

Недавнее исследование американских ученых показало, что современные беговые кроссовки с передовыми амортизирующими технологиями действительно повышают эффективность тренировок, однако вызывают незначительные изменения в биомеханике шага, которые при регулярном использовании могут повышать риск стрессовых травм костей. Результаты работы опубликованы в журнале PM&R.

© Сибмеда

В исследовании приняли участие 23 здоровых спортсмена, регулярно занимающихся бегом на длинные дистанции. Участники тестировали три типа обуви: стандартные нейтральные модели, кроссовки с легкой амортизацией и так называемые «суперкроссовки» – обувь с высокоамортизирующей пеной и жесткой вставкой, разработанной для повышения возврата энергии при каждом шаге. Бегуны выполняли пробежки в трех разных темпах, соответствующих повседневным тренировкам, темповому бегу и соревновательной дистанции 5 км, рассказывает medicalxpress.

С помощью биомеханического анализа ученые оценивали кинематику движений и распределение нагрузки на кости нижних конечностей. Выяснилось, что при использовании передовой обуви частота шагов незначительно снижалась, а стопа склонялась внутрь сильнее, чем в обычных кроссовках. Эти изменения сами по себе не приводят к немедленным повреждениям, но при многократном повторении могут накапливаться, повышая вероятность таких состояний, как отек костной ткани или усталостные переломы. В то же время исследователи отметили, что в «суперкроссовках» бегуны реже отталкивались пяткой, что потенциально снижает нагрузку на отдельные отделы стопы и может носить защитный характер.

По словам старшего автора работы Адама Тенфорде, директора отделения беговой медицины в Mass General Brigham, данные подтверждают необходимость взвешенного подхода к внедрению инновационной экипировки в тренировочный процесс. Ведущий автор исследования Мишель М. Брюно, научный сотрудник кафедры физической медицины и реабилитации, добавляет, что чередование разных моделей обуви и плавное привыкание к новым технологиям позволяют сохранить спортивные преимущества без излишнего риска для опорно-двигательного аппарата.