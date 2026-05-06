Кофе без кофеина оказался мощнее, чем все думали

Ирландские исследователи выяснили, что регулярное употребление кофе улучшает психоэмоциональное состояние за счёт изменений в составе кишечных бактерий, а не только за счёт бодрящего эффекта кофеина. Причём декофеинизированный напиток не уступает обычному в способности снижать стресс и тревожность, а в отдельных аспектах даже превосходит его.

Учёные из Университета Корка провели эксперимент с участием 62 добровольцев, разделив их на группы в зависимости от привычки к кофе. Половина участников ежедневно выпивала по 3–5 чашек напитка, после чего на две недели полностью отказывалась от него. Затем кофе постепенно возвращали в рацион: одним давали обычный, другим — декофеинизированный. На всех этапах испытуемые проходили психологическое тестирование, вели пищевые дневники и сдавали биоматериалы для анализа.

После возобновления приёма кофе исследователи зафиксировали улучшение эмоционального фона в обеих группах. Участники отмечали снижение уровня стресса, тревожности и депрессивных проявлений, а также уменьшение импульсивности.

При этом декофеинизированный кофе неожиданно показал связь с улучшением памяти и способности к обучению — вероятно, за счёт полифенолов, которые сохраняются в зёрнах даже после удаления кофеина. В то же время кофеин усиливал бодрость, концентрацию и дополнительно снижал тревожность, а также ассоциировался с уменьшением воспалительных маркеров.

Особое внимание учёные уделили анализу кишечной микробиоты. У любителей кофе обнаружено повышенное содержание бактерий Eggertella sp и Cryptobacterium curtum, которые участвуют в регуляции кислотного баланса и обмене жёлчных кислот. Также увеличилась доля бактерий группы Firmicutes, ранее связывавшихся с более позитивным эмоциональным фоном у женщин. По мнению авторов, кофе влияет на психику комплексно — через метаболические процессы и ось «кишечник–мозг», однако для полного понимания механизмов потребуются дополнительные исследования.

