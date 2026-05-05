Ученые придумали заменитель алкоголя с природным веществом от стресса

Ученые Челябинского государственного университета (ЧелГУ) вместе с коллегами из Новосибирска и производителем игристых вин выпустили первый в стране безалкогольный напиток с веществом ресвератрол, который содержится в красном вине и положительно влияет на психоэмоциональное состояние человека, повышая его стрессоустойчивость.

Как сообщили в вузе, состав напитка разработан на факультете фундаментальной медицины. Ресвератрол привлек ученых своими природными антиоксидантными свойствами и доказанным эффектом борьбы посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) - способность противостоять стрессу у человека от этого природного полифенола повышается примерно на треть. Другими словами, ученые нашли способ заменить алкоголь, к которому люди, как правило, и прибегают, чтобы расслабиться и снять напряжение.

В рамках проведенных НИОКР удалось разработать устойчивую водорастворимую форму ресвератрола. Лабораторными испытаниями, включая моделирование эффектов при ПТСР занимались в Челябинске, технологию и рецептуру разработали коллеги из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН из Новосибирска. А в серийное производство напиток выпустил индустриальный партнер, который кроме производства вин активно развивает направление функциональных напитков. Производство заменителя шампанского организовано в подмосковных Химках. Напиток соответствует ГОСТу и прошел необходимую сертификацию требованиям ЕАЭС и стандартам безопасности.

"Ресвератрол корректирует работу генных сетей, - считает профессор кафедры общей и клинической патологии факультета фундаментальной медицины ЧелГУ Вадим Цейликман. - Мы уже имели опыт его внедрения в сыры и хлебобулочные изделия, но работа с безалкогольной средой стала настоящим вызовом, с которым нам помогли справиться новосибирские партнеры, решив проблему растворимости вещества. И теперь мы получили стабильный, сертифицированный продукт с подтвержденным эффектом".

Содержащийся в винах ресвератрол недоступен для детей и подростков, беременных женщин, пациентов клиник, а также водителей и представителей других профессий, требующих полной концентрации внимания. Безалкогольная форма снимает эти ограничения. Поэтому напиток будет интересен людям, испытывающим повышенные психоэмоциональные нагрузки, а кроме того, поможет в профилактике возрастных изменений и поддержании общего тонуса. Не случайно существует поговорка, что все болезни - от нервов.

Напиток уже производится в промышленных масштабах и в ближайшее время появится на маркетплейсах. Его разработку ученые считают прорывом в производстве полезных продуктов массового потребления.