Найден способ усилить действие антибиотиков на инфекции выводящих путей

Канадские биологи обнаружили, что патогенные формы бактерий, вызывающие инфекции выводящих путей, становятся более уязвимыми для действия антибиотиков, если обработать этих микробов клюквенным соком. Это открытие поможет замедлить распространение "супербактерий", стойких к действию большинства лекарств, сообщила пресс-служба Американского микробиологического общества (ASM).

"Клюквенный сок часто используется для лечения болезней выводящих путей в народной медицине, что в прошлом связывалось с высокой кислотностью этого напитка или с наличием в нем веществ, мешающих микробам образовать биопленки. Мы показали, что в клюквенном соке содержатся вещества, которые заставляют микробов поглощать больше молекул антибиотиков", - пояснил профессор Национального научно-исследовательского института (Канада) Эрик Дэзиель, чьи слова приводит пресс-служба ASM.

Как отмечают исследователи, ежегодно порядка 400 млн. человек заражаются инфекциями выводящих путей, которые становится все сложнее лечить в связи с растущей стойкостью кишечной палочки и других вызывающих их микробов к ныне существующим антибиотикам. Это вынуждает ученых как разрабатывать новые лекарства, так и искать методы повышения активности уже существующих препаратов.

В частности, исследователи из Канады заинтересовались тем, как разные природные молекулы, присутствующие в пище и лекарственных растениях, влияют на взаимодействия между данной категорией бактерий и антибиотиком фосфомицином. Его молекулы проникают в клетки микробов и уничтожают их через те же каналы и механизмы, которые бактерии используют для захвата сахаров из окружающей среды.

Проведенные учеными опыты показали, что активность этих клеточных систем резко вырастает при добавлении клюквенного сока в питательную среду с микробами. В результате этого фосфомицин начинал более эффективно уничтожать 72% изученных патогенных штаммов кишечной палочки, вызывающих инфекции. Также клюквенный сок предотвратил появление среди выживших бактерий новых мутаций, повышающих стойкость этих микробов к действию лекарств.

В ближайшее время ученые планируют выявить компоненты клюквенного сока, оказывающие данное действие на микробов, а также проверить, будет ли клюквенный сок схожим образом повышать эффективность антибиотиков при его употреблении в качестве напитка. Эти опыты помогут разработать новые подходы, замедляющие распространение "супербактерий" в природных и антропогенных средах, подытожили ученые.