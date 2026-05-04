Ученые объяснили, как кофе защищает от старения и болезней

Ширится и копится число исследований, подтверждающих пользу кофе. А конкретные биологические механизмы его благотворного действия в полной мере все еще неясны. Один из них раскрыли исследователи из Техасского университета A&M. Своими выводами они поделились на страницах Nutrients.

«Благотворное влияние кофе на организм хорошо известно. Мы показали, что часть этого эффекта может быть обусловлена взаимодействием компонентов кофе с рецептором, который участвует в защите организма от повреждений, вызванных стрессом», — говорит профессор Стивен Сейф, руководивший исследованием.

Речь идет о рецепторе NR4A1 (или сокращенно 4A1), регулирующем активность генов в ответ на стресс и повреждения. В своих предыдущих работах Сейф и его коллеги называли этот белок «сенсором питательных веществ».

«Если повредить почти любую ткань, NR4A1 активируется и помогает уменьшить это повреждение. Если убрать этот рецептор, последствия будут тяжелее», — объясняет профессор.

NR4A1 вовлечен в самые разные биологические процессы: воспаление, обмен веществ и восстановление тканей. Все они тесно связаны с возрастными заболеваниями — раком, нейродегенерацией и метаболическими расстройствами.

Авторы убедились, что защитный эффект кофе опосредован этим рецептором, с помощью неврологических моделей. Они обнаружили, что многие вещества в составе кофе — особенно полифенолы и полигидроксильные соединения, например кофейная кислота, — связываются с 4A1 и влияют на его активность. Открытие проверили, удалив рецептор — защитный эффект сошел на нет.

Исследование в очередной раз подтвердило, что кофеин — хоть и солист в ансамбле ингредиентов напитка, но далеко не главное действующее лицо. Бо́льшую роль играет целый набор природных соединений, многие из которых встречаются также во фруктах и овощах.

«Кофеин связывается с рецептором, но в наших моделях он почти неактивен. А вот полифенолы и полигидроксильные соединения действуют гораздо сильнее», — уточняет Сейф.

Это может объяснять, почему крупные популяционные исследования показывают схожую пользу для здоровья как от обычного, так и от декафенизированного кофе.

Полезные эффекты кофе вряд ли ограничиваются каким-то одним механизмом, предупреждает исследователь:

«Здесь задействовано множество рецепторов и путей. Мы лишь показываем, что NR4A1 может быть одним из важнейших».

Поскольку NR4A1 вовлечен во множество болезней, исследование может помочь в разработке новых методов лечения. Команда уже изучает синтетические соединения, которые воздействуют на рецептор эффективнее, чем природные вещества из кофе и пищи, — с целью создания лекарств от рака и других заболеваний.

И вместе с тем исследование вновь доказало, какую пользу можно получать даже от повседневного рациона.