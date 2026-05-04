В СПбГУ открылся центр технологий протезирования и реабилитации

Научно-образовательный центр технологий протезирования и реабилитации создан в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ). Новая площадка предназначена для проведения научных исследований, разработки и внедрения технологий в области медицины, биомеханики и инженерии, сообщили в пресс-службе СПбГУ.

"Санкт-Петербургский государственный университет последовательно развивает направления, требующие объединения научных исследований, клинической практики и инженерных решений. Университет располагает собственной клинической базой - Клиникой высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова, где выполняются высокотехнологичные и сложные операции и формируются практики, востребованные в здравоохранении. Создание центра позволяет объединить этот опыт с научными разработками и образовательными программами", - привели в пресс-службе слова первого проректора по академическим вопросам СПбГУ Анастасии Ярмош.

Уточняется, что проект реализован при участии российской биотехнологической компании "Бионика 2.0", которая специализируется на протезировании верхних и нижних конечностей у детей и взрослых. Новая междисциплинарная площадка предназначена для проведения научных исследований, разработки и внедрения технологий, а также подготовки специалистов в области медицины, физики, материаловедения, биомеханики и инженерии.

По данным пресс-службы, работа научно-образовательного центра СПбГУ реализуется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который направлен на повышение качества и доступности медицинской помощи, развитие системы комплексной реабилитации, а также соответствует поручениям президента РФ по расширению сети организаций, оказывающих услуги по реабилитации и абилитации, и созданию современных центров, объединяющих клиническую помощь, инженерные решения и технологические разработки в едином процессе.