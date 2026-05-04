Создан алгоритм, точно выявляющий депрессию по снимкам МРТ

Исследователи из России разработали подход, который позволяет с 86% точностью отличать пациентов с большим депрессивным расстройством от здоровых людей путем анализа МРТ-снимков. Это позволит точнее диагностировать клиническую депрессию на ранних стадиях, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Мы создали объективный и интерпретируемый инструмент для ранней диагностики депрессии, одной из наиболее значимых причин нетрудоспособности населения. Наш метод позволяет выявлять скрытые нарушения во взаимодействии крупных сетей мозга, неразличимые традиционными способами, что увеличит точность диагностики", - пояснил главный научный сотрудник НИИ прикладного искусственного интеллекта и цифровых решений РЭУ имени Г. В. Плеханова Семен Куркин, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Как отмечают ученые, развитие большого депрессивного расстройства приводит к появлению множества перемен в работе некоторых отделов мозга, которые в теории можно выявить по снимкам МРТ или при помощи других методов функциональной диагностики. Ученые из Плехановского университета предлагают определять изменения в работе мозга у людей с депрессией при помощи двух технологий машинного обучения, анализирующих одни и те же снимки МРТ. Первый подход определяет особенности в сетевой организации мозга, которые сильнее всего отражают изменения в поведении пациента, а второй, так называемый контрастивный подход, выявляет различия в этих особенностях работы мозга между пациентами с депрессией и здоровыми людьми.

Комбинация этих методов, по словам исследователей, позволила обнаружить небольшие, но клинически значимые изменения в строении мозга, отличающие пациентов с депрессией от здоровых людей из контрольной группы. Это позволяет различать их с 86% уровнем точности, что существенно выше качества работы уже существующих алгоритмов, большинство из которых обладают точностью в 50% или ниже.

"Предложенный алгоритм открывает путь к более персонализированному подходу к лечению, способствуя повышению качества жизни пациентов и снижению социально-экономического бремени заболевания. В дальнейшем мы планируем применить разработанный подход к другим психиатрическим и неврологическим заболеваниям, таким как шизофрения и биполярное расстройство", - подытожил Куркин.

О депрессии

По статистике ВОЗ, свыше 330 слн жителей Земли страдают от депрессии, причем значительная часть ее носителей - молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет. Для борьбы с хронически подавленным настроением фармацевты разработали за последние несколько десятилетий большое число лекарств-антидепрессантов, многие из которых обладают серьезными побочными эффектами и вызывают зависимость.