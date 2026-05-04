Ученый рассказал, как можно «обгореть» в тени

Облака задерживают не более 40% ультрафиолетового излучения, а зонтик от солнца не предотвращает его косвенного контакта с кожей, поэтому риск возникновения солнечных ожогов существует даже в тени. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Затонский, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Автоматизации технологических процессов» Березниковского филиала Пермского Политеха.

«Ультрафиолетовые лучи – это невидимые электромагнитные волны, которые, попадая в кожу, отдают клеткам своей энергии больше, чем те могут безвредно рассеять, буквально «встряхивая» их. Это похоже на микроскопический нагрев: сосуды расширяются, кровь приливает – и мы видим покраснение или даже ожог с волдырями», — объясняет Затонский .

Международная комиссия по освещению условно разграничивает ультрафиолет на три диапазона: ближний, называемый УФ-А, охватывает волны от 315 до 400 нанометров; средний, УФ-В – от 280 до 315; дальний, УФ-С – от 100 до 280 нанометров.

Эксперт отмечает, что чем короче длина волны, тем излучение опаснее, но тем хуже оно проходит сквозь атмосферу. До Земли доходит порядка 10% космического ультрафиолета, и это преимущественно длинноволновая часть. При этом естественная тень и облака не могут обеспечить защиту от такого излучения.

«Обгореть можно даже в тени или в пасмурную погоду. А в горах, например, излучение попадает на кожу дважды: напрямую с неба и отражением от снега и льда. Зимой, на горнолыжном курорте, риск ожога не меньше, чем на пляже, – потому что снежный покров работает как зеркало», — пояснил ученый.

Эксперт предупреждает, что облака задерживают не более 40% излучения. Пляжный зонтик или крона дерева блокируют только прямые лучи, но пропускают те, что падают сбоку, а также отражающиеся от песка. А вот снег отражает до 85% ультрафиолета, что резко повышает риск ожога, особенно для лица, ушей, шеи и губ.

Отмечается, что для полноценной защиты от солнца важно использовать специализированные средства с диоксидом титана, оксидом цинка и передовыми химическими компонентами – триазонами, триазинами, бензотриазолами в составе.