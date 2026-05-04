Назван самый эффективный тип тренировок для восстановления сосудов

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ) наиболее эффективно улучшают состояние сосудов у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, не вызывая обострения патологий. К такому выводу пришли ученые Университета Мигеля Эрнандеса (Испания). Результаты исследования опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

В исследование включили данные 6818 пациентов с ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью. Ученые сравнили эффективность разных типов нагрузок: кардио умеренной интенсивности, силовых упражнениний, комбинированных тренировок и ВИИТ.

Результаты показали: почти все виды физической активности улучшают функцию эндотелия — внутренней оболочки сосудов, от которой зависит их эластичность и способность расширяться. Однако именно ВИИТ продемонстрировал наибольший эффект.

Этот тип тренировок предполагает чередование коротких периодов максимальной нагрузки и восстановления. Такая схема создает резкие колебания кровотока, усиливая так называемое «сдвиговое напряжение» — силу, с которой кровь воздействует на стенки сосудов. Это стимулирует выработку оксида азота — ключевого вещества, отвечающего за расширение сосудов и их защиту от повреждений.

По данным анализа, ВИИТ заметно превосходит традиционные аэробные тренировки средней интенсивности по показателю flow-mediated dilation (FMD) — основному неинвазивному методу оценки состояния эндотелия.

Авторы также отмечают, что более длительные интервалы высокой нагрузки могут давать дополнительный эффект, однако этот вывод требует дальнейших исследований. Комбинированные программы (кардио плюс силовые упражнения) показали еще более выраженные результаты, но пока такие данные ограничены.

