Найдено природное средство для улучшения обмена веществ

Экстракт красного женьшеня может улучшать обмен веществ и поддерживать работу кишечника. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты в журнале Nutrients.

В эксперименте здоровым крысам в течение пяти недель давали экстракт красного женьшеня. У животных снизился уровень триглицеридов в крови, уменьшилась масса жировой ткани и улучшились показатели, связанные с состоянием печени. При этом масса тела и количество еды существенно не изменились.

Ученые также заметили, что женьшень менял состав кишечных бактерий. Он снижал количество потенциально вредных микроорганизмов и увеличивал число бактерий, которые помогают вырабатывать полезные вещества для кишечника и обмена веществ.

Дополнительно экстракт усиливал некоторые иммунные реакции, связанные с защитой организма. Авторы считают, что красный женьшень может быть перспективным природным средством для поддержки обмена веществ, но его действие нужно дополнительно изучить.