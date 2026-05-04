Популярная специя оказалась защитником почек от токсинов

Куркумин способен ослаблять повреждение почек, вызванное нанопластиком. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты в журнале Food & Function (F&F).

Ученые изучили воздействие наночастиц полистирола — микроскопических фрагментов пластика, образующихся при разрушении упаковки и других материалов. Эксперименты показали, что такие частицы вызывают выраженное поражение почек: повышаются маркеры повреждения, усиливаются воспалительные реакции, накапливаются активные формы кислорода и запускается гибель клеток.

При введении куркумина — биологически активного вещества из куркумы — эти патологические процессы заметно ослабевали. Соединение подавляло сигнальный путь PI3K/AKT/NF-κB, связанный с воспалением и стрессом, восстанавливало баланс белков, регулирующих выживание клеток, и снижало повреждение ДНК.

Авторы подчеркивают, что куркумин проявляет выраженные антиоксидантные и противовоспалительные свойства и может рассматриваться как потенциальное средство защиты от вреда нанопластика. Однако результаты получены в лабораторных условиях, и для подтверждения эффекта у человека необходимы дальнейшие исследования.

