Почему будущее лечения рака — за вирусами

Академик РАН Пётр Чумаков, один из ведущих вирусологов России, уверен: будущее в лечении рака — за вирусами. Несмотря на успехи в создании новых лекарств, онкология столкнулась с тупиком: раковые клетки мутируют и становятся устойчивыми к терапии. Чумаков считает, что ключ к победе — восстановление противораковых механизмов иммунной системы, где важнейшую роль играют вирусы.

Онколитическая терапия — направление, которое активно развивает учёный. Суть метода: вирусы поражают опухолевые клетки, стимулируют выработку интерферона и активируют иммунную систему, делая рак уязвимым. Академик подчёркивает, что использование вирусов безопасно, а побочные эффекты минимальны. Однако внедрение таких препаратов тормозится из-за бюрократии и страха перед вирусами.

Пётр Чумаков продолжает дело своих родителей, которые ещё в XX веке начали исследовать вирусы для борьбы с онкологией, пишет aif.ru. Сегодня его команда разрабатывает препараты на основе нескольких вирусов, которые в сочетании с современными антителами могут стать прорывом в лечении рака.