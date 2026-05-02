Почему растительная пища может спасти от старческих недугов

Учёные из Уорикского университета представили доказательства того, что растительная пища способна напрямую влиять на снижение воспалительных процессов в организме. Исследование, опубликованное в авторитетном журнале Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, представляет собой первый систематический обзор и метаанализ рандомизированных контролируемых исследований, оценивающих влияние растительных диет на уровень С-реактивного белка (СРБ). Этот белок является ключевым маркером системного воспаления, и его хронически повышенный уровень связывают с развитием возрастных заболеваний, включая сердечно-сосудистые патологии, диабет второго типа и некоторые формы рака.

Проанализировав почти три тысячи научных работ, команда исследователей отобрала семь контролируемых испытаний с участием 541 добровольца. Результаты показали, что переход на веганскую, вегетарианскую диету или рацион на основе цельных растительных продуктов приводит к значительному снижению уровня СРБ по сравнению с всеядным питанием. Ведущий автор исследования Люк Белл из Уорикской медицинской школы уточнил, что в среднем растительная диета уменьшает концентрацию белка на 1,13 миллиграмма на литр, что способно перевести человека из группы высокого сердечно-сосудистого риска в категорию с низким риском.

Учёные объясняют противовоспалительный эффект тем, что растительный рацион, богатый фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, бобовыми, орехами и семенами, содержит значительно больше клетчатки, антиоксидантов и полезных ненасыщенных жиров. При этом в нём гораздо меньше насыщенных жиров, которые провоцируют воспаление. Соавтор исследования Джошуа Гиббс отметил, что растительные диеты уже известны своей способностью улучшать артериальное давление, уровень «плохого» холестерина и нормализовать массу тела, а открытие дополнительного механизма борьбы с воспалением усиливает их ценность для профилактики хронических болезней.

При этом исследователи подчёркивают, что наибольший положительный эффект достигается при сочетании растительного питания с регулярной физической активностью. Однако профессор Франческо Каппуччо, также представляющий Медицинскую школу Уорика, призвал к осторожным интерпретациям. Несмотря на то что работа опирается на «золотой стандарт» научных доказательств — из почти трёх тысяч первоначальных исследований строгим критериям соответствовали только семь. Это указывает на необходимость проведения более масштабных и долгосрочных клинических исследований для окончательного подтверждения полученных выводов.