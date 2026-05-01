Ученые обнаружили новое оружие против супербактерий

Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) — один из самых коварных патогенов современности. Ежегодно он вызывает миллионы случаев тяжелых инфекций по всему миру, а его устойчивые к лекарствам штаммы стали настоящим проклятием для больниц и домов престарелых. Проблема антибиотикорезистентности зашла в тупик: чем сильнее новые лекарства «давят» на бактерию, пытаясь ее уничтожить, тем быстрее она эволюционирует, вырабатывая защиту.

Группа исследователей из Гвельфского университета (Канада) предложила радикально сменить тактику. Вместо того чтобы пытаться убить микроорганизм, ученые решили его «обезоружить». Результаты их работы, опубликованные в журнале Nature Communications, открывают новую главу в поиске альтернатив традиционным антибиотикам.

Стратегия «антиадгезии»

Традиционные антибиотики создают колоссальное давление на популяцию бактерий, выживают в котором только самые стойкие. Команда под руководством доктора Джорджины Кокс сосредоточилась на «антиадгезивах» — соединениях, которые не убивают стафилококк, а лишают его возможности прикрепляться к тканям человеческого тела и распространяться в них.

«Поскольку антиадгезивы не убивают бактерию вне хозяина, они практически не создают условий для возникновения устойчивости в окружающей среде», — поясняет доктор Кокс.

Бактерия остается жива, но становится безвредной, так как не может зацепиться за белки на нашей коже или в кровотоке.

Секрет имбиря и куркумы

Используя высокопроизводительный скрининг, ученые протестировали около 4000 биологически активных соединений. Главным героем исследования стала геранилгерановая кислота (GGA) — жирная кислота природного происхождения, которая в изобилии встречается в имбире и куркуме.

Выяснилось, что GGA работает комплексно:

Блокирует «липкость»: Стафилококк обладает целым арсеналом поверхностных белков-крючков. GGA нейтрализует сразу несколько из них.

Ломает «радары»: Соединение нарушает сенсорную систему бактерий, из-за чего те теряют способность распознавать окружающую среду и адекватно реагировать на нее.

Снижает агрессивность: Испытания на мышах показали, что GGA не только предотвращает появление кожных повреждений, но и значительно снижает тяжесть уже развившейся инфекции.

Несмотря на то, что GGA содержится в привычных продуктах, ученые предостерегают: употребление имбиря или карри в пищу не заменит профессиональную медицинскую помощь. Концентрация активного вещества в еде и терапевтическая доза — это разные величины, требующие дальнейшего изучения.

Будущее без привычных антибиотиков?

Антиадгезивы — это бурно развивающаяся область. Подобные разработки уже ведутся для борьбы с кишечной палочкой, вызывающей инфекции мочевыводящих путей. Исследователи подчеркивают: новые средства вряд ли полностью вытеснят классические антибиотики, но станут незаменимым союзником в борьбе с супермикробами.

В ближайших планах команды — изучение других жирных кислот, например олеиновой (из оливкового масла), и более детальный анализ того, как наш рацион может помогать организму сдерживать натиск бактериальных угроз.