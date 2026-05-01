Ученые обнаружили новый вид бактерий, поражающий дыхательные пути

Японские ученые обнаружили не известный ранее вид бактерий, связанный с инфекциями дыхательных путей.

Речь идет о бактерии Prevotella mikamonis, которая генетически и биохимически отличается от ранее известных представителей данного рода, пишет РИА Новости.

"Бактерия примечательна тем, что выделена только в Японии", - заявил доцент университета Гифу Масахиро Хаяси.

По его словам, нет сведений о случаях передачи инфекции от лошадей к человеку. О патогенности бактерии тоже говорить рано.

Ученый напомнил, что некоторые виды рода Prevotella являются частью нормальной микрофлоры. Известны случаи приобретения устойчивости к антибиотикам.

"Что касается Prevotella mikamonis, на данный момент известны лишь ее базовые характеристики. Но теоретически возможно изменение свойств в результате мутаций, поэтому важны дальнейшие наблюдения и исследования", - подытожил Хаяси.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-терапевт и гастроэнтеролог Артём Мацола предупредил о смертельной опасности шашлыков.