Ученые назвали простой способ профилактики диабета

Хорошая новость для тех, кто не любит длительные тренировки или просто не находит времени на спортзал. Австралийские ученые из Университета Монаша доказали, что для профилактики одного из самых распространенных эндокринных заболеваний достаточно всего нескольких минут интенсивной нагрузки в день, причем даже нет необходимости переодеваться в спортивную форму. Результаты этого масштабного исследования были опубликованы в престижном журнале Diabetes Care.

Ученые пришли к выводу, что короткие всплески так называемой «случайной» физической активности могут снизить риск развития диабета 2 типа более чем на треть. Ключевое слово здесь — кратковременность. В исследовании речь идет о микронагрузках, которые могут длиться всего 30-60 секунд. Примерами такой деятельности могут служить энергичный подъем по лестнице пешком вместо лифта, перенос тяжелых сумок с продуктами от машины до дома, быстрая ходьба до автобусной остановки или активная игра с детьми или домашними животными. Главное, чтобы движения были достаточно интенсивными, вызывали учащение дыхания и пульса, но при этом оставались частью обычной повседневной жизни.

В основе выводов лежит анализ данных более чем 22 тысяч человек, которые в обычной жизни не занимались организованным спортом и не посещали фитнес-центры. Ученые наблюдали за их повседневной активностью и сопоставляли эти данные с частотой возникновения диабета. Результаты оказались впечатляющими. Оказалось, что общая продолжительность такой «случайной» активности в течение всего нескольких минут в день играет огромную роль. Например, выполнение различных бытовых и уличных интенсивных движений в сумме за день длительностью от 1 до 4 минут уже связано со снижением риска заболевания на 36 процентов. Если же набирать от 5 до 10 минут таких микросессий ежедневно, защитный эффект возрастает до 41 процента. При этом количество эпизодов тоже имеет значение: в среднем около десяти коротких интенсивных всплесков в день снижали риск более чем на треть, даже если каждый из них длился меньше минуты.

Авторы исследования подчеркивают, что их работа дает надежду тем, кто испытывает трудности с соблюдением стандартных рекомендаций врачей. Им не нужно совершать героических усилий или преодолевать себя на изнурительных часовых тренировках. Достаточно просто встроить короткие, но энергичные движения в свою ежедневную рутину. Важный нюанс состоит в регулярности: эффект достигается именно когда активность становится такой же привычкой, как чистка зубов или поездка на работу. Ученые советуют не ждать понедельника или абонемента в спортзал, а начинать прямо сегодня с простейшего действия — заменить поездку на лифте на быстрый подъем по лестнице. Такой простой шаг, повторенный десятки раз за неделю, может стать мощной защитой от диабета и укрепить сердечно-сосудистую систему без каких-либо финансовых затрат и специального оборудования.