Назван возраст первых незаметных изменений при болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — самая частая причина деменции. Долго считалось, что это недуг глубокой старости, однако новое исследование Клиники Майо (США), опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia, опровергает этот миф. Ученые выяснили, что едва уловимые биологические изменения начинаются в организме человека уже в конце пятого десятка — за десятилетия до появления первых провалов в памяти.

© Телеканал «Наука»

Когда запускается «таймер» болезни

Исследователи проанализировали данные 2082 участников масштабного проекта Mayo Clinic Study of Aging. Ученые отслеживали широкий спектр показателей: биомаркеры крови, результаты МРТ и ПЭТ-сканирования мозга (в отличие от МРТ или КТ, которые делают «фотографию» формы мозга, ПЭТ показывает его метаболическую активность), а также когнитивные способности.

Результаты показали, что процесс развития болезни неоднороден и имеет свои «точки ускорения»:

55–59 лет: начинают ускоряться первые измеримые изменения в когнитивных функциях.

После 60 лет: в мозге активизируется накопление амилоидных бляшек — патологических белков, которые склеиваются и разрушают нейронные связи.

68–72 года: наступает период резкого скачка других маркеров — белков тау и признаков нейродегенерации (атрофии областей мозга, отвечающих за память). Кровь как зеркало мозга

Одним из важнейших выводов исследования стало подтверждение эффективности анализа крови. Маркеры плазмы (такие как GFAP, NfL и p-tau) показали те же траектории изменений, что и дорогостоящее сканирование мозга. Это открывает путь к массовому и доступному скринингу.

«В вопросах массового обследования населения ключевой фактор — время», — поясняет доктор Джонатан Графф-Радфорд.

Знание точных возрастных окон позволяет врачам понять, когда именно анализ крови будет наиболее информативен для конкретного пациента.

От лечения к предотвращению

На сегодняшний день лекарства от болезни Альцгеймера не существует, однако ранняя диагностика критически важна. Обнаружение болезни на досимптомной стадии дает пациентам и их семьям время на планирование жизни и, что важнее, позволяет начать терапию, замедляющую прогрессирование недуга.

Хотя выявленные закономерности описывают общие тенденции популяции, а не точный прогноз для каждого человека, они задают новый вектор в борьбе с деменцией: фокус смещается с попыток лечить последствия на предотвращение самого процесса разрушения мозга.