Названы защищающие печень от жировой болезни продукты

Фрукты и орехи могут помогать защищать печень от неалкогольной жировой болезни. К такому выводу пришли исследователи из Университета Эдит Коуэн, опубликовавшие результаты работы в журнале Molecular Nutrition and Food Research (MNFR).

Ученые обратили внимание на эллаговую кислоту — природное соединение, которое содержится в гранате, ягодах, винограде и грецких орехах. В эксперименте на животных оказалось, что она помогает снижать повреждение печени и может замедлять развитие заболевания.

Неалкогольная жировая болезнь печени сегодня считается одним из самых распространенных метаболических нарушений. Она связана с лишним весом, диабетом и повышенным давлением и в тяжелых случаях может привести к циррозу или раку печени.

При этом исследование выявило и неожиданный эффект популярной добавки — инулина. Это растворимая клетчатка, которую часто принимают для улучшения работы кишечника. Однако у животных инулин без сочетания с эллаговой кислотой приводил к набору веса, росту уровня сахара в крови и ухудшению состояния печени.

Авторы подчеркивают, что значение имеет не только то, какие продукты человек ест, но и их сочетание.

Ранее ученые выяснили, что накапливающийся в организме микропластик вызывает развитие болезней печени.