Назван простой способ отсрочить серьезные возрастные заболевания

Хорошая физическая форма не просто продлевает жизнь, она защищает ее качество. Новое исследование, опубликованное в Journal of the American College of Cardiology, доказывает: люди, поддерживающие высокий уровень кардиореспираторной выносливости в среднем возрасте, затем сталкиваются с серьезными хроническими заболеваниями в среднем на 1,5 года позже, чем их менее активные сверстники.

Ученые из Техасского технологического университета (США) под руководством доктора Клэр Мирник проанализировали данные более чем 24 тысяч взрослых. Главным критерием был не просто опрос о привычках, а объективный тест (беговая дорожка), пройденный до 65 лет. Исследователи разграничили понятия «продолжительность жизни» (сколько лет человек прожил) и «период здоровья» (health span — время, прожитое без тяжелых недугов).

Выяснилось, что высокая натренированность сердца и легких коррелирует с более поздним началом 24 различных состояний, включая болезни сердца, диабет, заболевания почек, рак и деменцию.

Статистика бодрости

Анализ медицинских записей показал:

Мужчины с хорошей физической формой получили в среднем 1,3 дополнительных года здоровой жизни и жили на 2,3 года дольше. У них фиксировалось на 9% меньше серьезных диагнозов.

Женщины продемонстрировали схожую динамику (+1,3 года здоровья), хотя выборка среди них была меньше.

Общий итог: для любой из отслеживаемых болезней хорошая выносливость отодвигала момент постановки диагноза минимум на 1,5 года.

Эти результаты оставались стабильными независимо от пола, возраста, веса и наличия вредных привычек (учитывалось курение).

Как это работает внутри?

Аэробные нагрузки тренируют способность организма эффективно доставлять кислород к тканям. Физкультура и спорт затрагивает работу сразу нескольких систем: сердца, легких, сосудов и мышц. Движение улучшает кровяное давление, контроль сахара, снижает уровень воспаления и повышает эффективность митохондрий (клеточных «электростанций»). Это создает в организме «резерв прочности», позволяющий дольше противостоять возрастному стрессу.

Для достижения «защитного эффекта» эксперты рекомендуют придерживаться стандартов: 150 минут умеренной активности в неделю (быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде) плюс две силовые тренировки.