Стало известно, какой пищевой краситель вызывает воспаление в кишечнике

Популярный желтый пищевой краситель тартразин способен влиять на микрофлору кишечника и вызывать легкое воспаление уже в раннем возрасте. Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленного на саммите American Physiology Summit 2026.

Тартразин (известный как «желтый 5») широко применяется в пищевой продукции — от газированных напитков и сладостей до соусов, снеков и молочных десертов. Хотя он считается безопасным при соблюдении допустимых норм, эксперимент на животных показал, что даже такие дозы могут воздействовать на состав кишечной микрофлоры.

У молодых крыс под влиянием красителя менялся баланс микробиоты: у самцов увеличивалась доля бактерий, связанных с воспалительными процессами, а также фиксировалось замедление набора массы. У самок также отмечались изменения в микрофлоре, однако их последствия были менее выражены. При этом любые сдвиги в раннем возрасте имеют значение, поскольку микробиота играет важную роль в обмене веществ и работе иммунной системы.

Ученые отмечают, что выявленные эффекты зависят от пола и проявляются в критические периоды развития. По их оценке, это указывает на необходимость более тщательного изучения долгосрочного влияния пищевых добавок, даже тех, которые считаются безопасными, сообщается в исследовании.

