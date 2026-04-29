Раскрыта причина ускоренной потери памяти при болезни Альцгеймера

Дефицит дофамина — нейромедиатора, связанного с мотивацией и обучением, — может играть ключевую роль в ухудшении памяти при болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне, опубликовавшие результаты в журнале Nature Neuroscience (NN).

Ученые сосредоточились на энторинальной коре — области мозга, которая участвует в формировании воспоминаний и передаче информации в гиппокамп. Эксперименты показали, что при болезни Альцгеймера уровень дофамина в этой зоне падает до менее чем 20 процентов от нормы, из-за чего нейроны хуже реагируют на сигналы, которые должны запоминаться.

Чтобы проверить, можно ли восстановить память, исследователи искусственно повысили уровень дофамина. Это привело к восстановлению способности формировать воспоминания. Похожий эффект наблюдался и при использовании Леводопа — препарата, который уже применяется для лечения болезни Паркинсона.

Ранее основное внимание в лечении болезни Альцгеймера уделялось удалению токсичных белков, таких как амилоид и тау. Однако новое исследование показывает, что нарушение работы нейронных цепей, связанных с дофамином, может быть не менее важным фактором.

Авторы считают, что воздействие на дофаминовую систему может стать новым направлением терапии, особенно на ранних стадиях заболевания, когда ухудшение памяти только начинает проявляться.

Ранее стало известно, что тяжесть перенесенного инсульта влияет на рост риска развития деменции.