В КЧР пройдет международная научная конференция по онкологии

Международная научная конференция, посвященная профилактике онкологических заболеваний, пройдет в Карачаево-Черкесской Республике на базе Северо-Кавказской государственной академии (СКГА) в октябре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума сообщил ректор СКГА Руслан Кочкаров.

"Мы запланировали проведение международной научной конференции в области медицины, конкретно по профилактике онкологических заболеваний, совместно с тремя индийскими университетами. Международную конференцию по медицинскому направлению мы проведем где-то в октябре", - сообщил Кочкаров.

Также спикер добавил, что в рамках мероприятия планируется участие специалистов Российского университета дружбы народов (РУДН), врачей-онкологов из Москвы и Санкт-Петербурга. Предварительную готовность к участию в обмене опытом также выразили представители трех университетов Нью-Дели.

Кавказский информационный форум проходит 28-30 апреля на Ставрополье в МВЦ "Минводыэкспо". Ожидается, что в нем примут участие около 6 тыс. человек, включая представителей федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества. Девиз форума - "Расширяя горизонты возможностей". Организатор форума - Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ, Минэкономразвития и правительства Ставропольского края. ТАСС - информационный партнер.