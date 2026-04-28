Назван распространенный фактор ухудшения работы легких

Ожирение может заметно ухудшать функцию легких у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые, представившие результаты исследования на конференции American Physiology Summit 2026 (APS2026).

В исследовании приняли участие 59 человек в среднем возрасте около 70 лет, почти у половины из которых было ожирение. Ученые сравнили состав тела и показатели дыхательной функции и обнаружили, что у людей с ожирением значительно снижена общая емкость легких — то есть количество воздуха, которое они могут вдохнуть.

Кроме того, у таких участников были хуже и другие показатели: объем выдыхаемого воздуха, скорость выдоха и остаточный объем воздуха в легких. Это означает, что дыхательная система работает менее эффективно, что может проявляться одышкой и снижением выносливости даже при обычной физической нагрузке.

Интересно, что, несмотря на различия в распределении жира у мужчин и женщин, влияние ожирения на легкие оказалось одинаковым. По мнению исследователей, дело может быть в избыточном количестве жира в области живота и грудной клетки, которое механически ограничивает работу легких.

Авторы подчеркивают, что при оценке дыхательных жалоб у пожилых пациентов врачам важно учитывать не только возрастные изменения, но и наличие ожирения. Это может помочь точнее диагностировать причины одышки и подобрать эффективное лечение.