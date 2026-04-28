Академик рассказал об инновационном методе лечения рака щитовидной железы

Тераностический подход (тераностика) в лечении рака щитовидной железы — это персонализированная стратегия, которая объединяет в себе диагностику и терапию, используя один и тот же молекулярный агент — радиоизотопы йода — для визуализации опухолевых клеток и их последующего целенаправленного уничтожения. Это дает врачам возможность "видеть" цель, а затем точно "стрелять" в нее, минимизируя воздействие на здоровые ткани. Как разрабатывался этот метод и как он помогает излечивать детей и взрослых от рака щитовидной железы, рассказал президент НМИЦ эндокринологии, академик РАН Иван Дедов.

© Российская Газета

В основе этого подхода лежит уникальная особенность клеток щитовидной железы активно поглощать йод. На этапе диагностики пациенту вводится небольшая, безопасная доза радиоактивного йода (I-131 или I-123). С помощью специальных камер, фиксирующих его излучение, врачи могут увидеть, накопился ли препарат в щитовидной железе или метастазах. Это подтверждает, что опухоль "видима" для метода и является подходящей мишенью. Затем начинается этап лечения — пациенту вводится повышенная терапевтическая доза того же радиоактивного йода (обычно I-131). Поскольку раковые клетки поглощают его в больших количествах, препарат накапливается непосредственно в них. Его излучение действует как "радиоактивный снаряд" изнутри, но это действие точно выверено — оно разрушает раковые клетки, при этом щадя окружающие здоровые ткани.

«Впервые здесь, в этом отделе радионуклидной диагностики и терапии мы обосновали ядерную тераностику. Во-первых, с помощью радиоизотопов мы предварительно находим и локализуем опухоль. Во-вторых, вводим рекомбинантный человеческий тиреотропный гормон, который стимулирует клетки щитовидной железы работать и захватывать радиоактивный йод. Это диагностическое направление очень интересное. В плане лечения, когда удаляем рак щитовидной железы, то мы понимаем, что где-то в организме остаются болезнетворные клетки и метастазы. Они также дифференцированы и также поглощают йод. И вот этот новый тераностический метод заключается в том, что спустя 2-3 дня после операции мы делаем мощную стимуляцию оставшихся раковых клеток и после их возбуждения преподносим им "на блюдечке" йод-131. Они его принимают и на этом все благополучно заканчивается», — рассказывает академик Дедов.

По его словам, где бы ни находились метастазы, за счет того, что кровь разносит йод по всему организму и он доходит до каждой клетки, включая опухолевые, происходит разрушение последних за счет радиоактивного излучения при минимальном воздействии на окружающие ткани.

«Этим методом мы на 90% полностью излечиваем рак щитовидной железы. Причем, мы — единственные в России, кто использует индивидуальный подход для каждой нозологической формы — лечим однократным курсом с высокими надежностью и безопасностью», — отметил Дедов.

Чтобы прийти к такому результату, потребовались годы напряженной работы. Идею тераностики начали разрабатывать еще в 1960-1970-е годы в Обнинске, где работали выдающийся эндокринолог и рентгенолог Анатолий Анатольевич Войткевич и его ученик — тогда молодой доктор, а сегодня всемирно известный академик РАН Иван Иванович Дедов.

Это направление приобрело особую важность, когда после аварии на Чернобыльской АЭС необходимо было срочно искать способы спасения людей, пострадавших от радиации и ее последствий, включая онкологические заболевания.

Именно Дедов, уже возглавив Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии, в 2015 году создал ключевое подразделение — Отдел радионуклидной диагностики и терапии (ныне в составе Института онкоэндокринологии).

И сегодня, спустя десятилетия после Чернобыля, усилия этих ученых и их многочисленных последователей и соратников воплотились в реально работающий, персонализированный метод, который уже спас тысячи жизней: только в Центре пролечено более 5000 случаев рака щитовидной железы у детей и взрослых.

Еще одна интересная особенность этого метода — уникальный антропоморфный (похожий на человека) наливной фантом эндокринной системы, созданный здесь же, в Центре эндокринологии, позволяет рассчитать идеальную дозу радиопрепарата для каждого пациента до начала лечения.