Кефир оказался полезен при гипертонии и диабете

Кефир снижает риски гипертонии и обладает антидиабетическим эффектом, установили исследователи УрФУ, изучив питательную и микробиологическую ценность напитка, а также его влияние на здоровье человека и животных. Статью о полезных свойствах кефира исследователи опубликовали в научном журнале Food Production, Processing and Nutrition, сообщает пресс-служба университета.

Опыты на животных показали одно из новых полезных свойств кефира - его способность снижать повышенное артериальное давление, оказывая антигипертензивное действие, предотвращать сердечно-сосудистые осложнения. Главным образом это происходит за счет образования пептидов - коротких цепочек аминокислот, которые снижают артериальное давление, блокируя действие фермента, сужающего сосуды.

"Еще одно полезное свойство кисломолочного напитка - способность влиять на ту часть нервной системы, которая регулирует работу сердца: частоту сердечных сокращений, силу ударов, проводимость", - перечисляет принципы "работы" напитка завлабораторией биотрансформационных технологий и пищевой химии УрФУ Елена Ковалева.

Другое полезное свойство кефира, выявленное в последние годы также в результате опытов на животных и людях, - его противодиабетическая активность. Оказалось, что штаммы кефира помогают организму нормально перерабатывать сахар, улучшают чувствительность к инсулину, способствуют сжиганию внутреннего (висцерального) жира, налаживают работу микробов в кишечнике.

"Опыты показали, что у диабетиков 35-65 лет кефир снижал уровень сахара натощак и "сладкий" белок HbA1c. У мужчин с недавно выявленным диабетом 2-го типа, которые пили кефир вместе с лекарством, анализы стали намного лучше, чем у тех, кто пил только лекарство", - отмечает Елена Ковалева.

В целом кефир улучшает всасывание глюкозы в кишечнике, передачу сигналов инсулина, обладает антиоксидантной активностью (защищает клетки от стресса), что в совокупности подтверждает его противодиабетические свойства, поясняет химик. И в то же время напоминает, что полезные свойства кисломолочного продукта зависят от типа молока, состава напитка, особенностей процесса ферментации.