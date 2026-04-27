Экспериментальная терапия подавила преэклампсию у женщин

Экспериментальная терапия на базе антител успешно подавила преэклампсию у 16 беременных женщин. Это позволило на несколько недель отложить искусственное вызывание родов, которое необходимо в случае развития этого опасного нарушения кровообращения, сообщила пресс-служба американского Медицинского центра Седарс-Синай (CSMC).

"На настоящий момент времени у врачей есть лишь один способ спасти жизнь женщины при развитии преэклампсии - вызвать преждевременные роды. Во многих случаях это ставит под угрозу здоровье и выживание недоношенного ребенка. Теперь у врачей появилась новая опция при работе с пациентками из группы риска, что позволит им более гибко принимать решения в таких ситуациях", - прокомментировала разработку профессор CSMC Сара Килпатрик, чьи слова приводит пресс-служба медцентра.

Новая терапия от преэклампсии была создана группой молекулярных биологов под руководством ведущего научного сотрудника CSMC Рави Тхадхани. В ее рамках в организм пациенток вводится большое количество антител, нейтрализующих белок sFlt-1. При развитии преэклампсии данный пептид вырабатывается плацентой в чрезмерно больших количествах, что ведет к сужению сосудов в организме женщины и нарастанию давления.

Ученые предположили, что этот сценарий развития событий можно предотвратить, если извлечь "лишние" молекулы белка sFlt-1 из кровотока при помощи особым образом модифицированных антител, адсорбентов и фильтрационной машины. Проверив безопасность и эффективность этой терапии на самках бабуинов и здоровых добровольцах, ученые испытали созданный ими подход на 16 беременных женщинах, страдавших от тяжелых и при этом ранних форм преэклампсии.

Проведенные учеными наблюдения показали, что подключение женщин к системе фильтрации позволило за несколько дней снизить концентрацию белка sFlt-1 в крови пациенток на десятки процентов. В результате чего давление в кровеносной системе участниц экспериментов упало на 4-10 миллиметров ртутного столба, что позволило врачам продлить время вынашивания плода на несколько десятков дней перед началом родов.

В дополнение к этому ученые не зафиксировали опасных или неприятных побочных эффектов от терапии, за исключением небольшого снижения концентрации кальция в крови у некоторых пациенток. Это говорит в пользу того, что созданный подход не только хорошо подавляет опасные формы преэклампсии, но и также хорошо переносится беременными женщинами, подытожили Тхадхани и его коллеги.

О преэклампсии

Преэклампсия представляет собой достаточно распространенную патологию беременности. При ее появлении у женщины резко растет давление, ее кровяные клетки начинают массово гибнуть, а работа печени и почек серьезно нарушается. Как правило, она возникает на последних месяцах беременности. На текущий момент надежных методов ранней диагностики и лечения этой болезни не существует.