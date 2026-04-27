Найдено природное средство, которое снижает уровень сахара в крови

Комплекс из фруктоолигосахаридов и облепихи может эффективно снижать уровень сахара в крови и улучшать липидный профиль. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие обзор в журнале Food & Function (F&F).

В эксперименте на крысах с диабетом 2-го типа ученые зафиксировали снижение глюкозы натощак, триглицеридов и «плохого» холестерина после приема комплекса. При этом наблюдалось улучшение общего обмена веществ и уменьшение воспалительных процессов, связанных с метаболическими нарушениями.

Анализ показал, что эффект связан с воздействием сразу на несколько систем организма. Комплекс изменял состав кишечной микробиоты: увеличивал количество полезных бактерий, таких как Bifidobacterium и Akkermansia, и подавлял бактерии, ассоциированные с воспалением. Параллельно происходила нормализация обмена желчных кислот, которые играют ключевую роль в регуляции сахара и жиров.

Исследователи отмечают, что сочетание пребиотиков и растительных компонентов может стать перспективной основой для профилактики и коррекции диабета.

Ранее ученые выяснили, что семена облепихи препятствуют образованию тромбов.