Созданы наночастицы для дозированной доставки лекарств в организм

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали наночастицы для обеспечения медленного и дозированного поступления лекарства в организм. Разработка снизит вероятность побочных реакций и сократит количество приемов препаратов при хронических заболеваниях, сообщили ТАСС в пресс-службе СПбГУ.

"Химики СПбГУ разработали наночастицы из гидроксиапатита - он входит в состав костей и зубов человека, поэтому имеет высокую биологическую совместимость. К наночастицам гидроксиапатита возможно присоединять другие молекулы, благодаря чему их можно использовать в системах для транспортировки лекарственных соединений в организме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разработка ученых может облегчить терапию пациентам с сердечно-сосудистыми, онкологическими, хроническими респираторными заболеваниями и сахарным диабетом, которые вынуждены принимать препараты на постоянной основе несколько раз в день. Созданные наночастицы обеспечат более медленное и дозированное поступление лекарства в кровь, что снизит вероятность нежелательных реакций и сократит количество приемов препаратов, например, с трех раз в сутки до одного.

"За счет того, что наночастицы имеют очень маленький размер, станет возможным обеспечить постепенное высвобождение терапевтического вещества в микродозах и более мягкое наступление эффекта", - привели в пресс-службе слова лаборанта-исследователя кафедры общей и неорганической химии, магистранта СПбГУ Дмитрия Ткаченко.

Как отметили в университете, ученые проверили эффективность своей разработки. Они создали прототип системы доставки лекарств на основе наночастиц гидроксиапатита. Для матрицы-носителя ученые использовали альгинат натрия, а в качестве лекарственного соединения - экстракт огуречника. Исследователи провели эксперимент с помощью искусственного желудочно-кишечного тракта, в который помещали систему, и наблюдали за скоростью высвобождения лекарства. Результаты подтвердили, что наночастицы выделяют действующее вещество постепенно и в заданных дозах.

По словам руководителя научной группы "Синтез и исследование наночастиц и наноструктурированных материалов", доцента СПбГУ Ольги Осмоловской, систему доставки лекарств на основе разработки химиков можно настроить под любой препарат и схему дозирования. Сам синтез наночастиц из гидроксиапатита несложный, для него не нужны ни дорогостоящие зарубежное оборудование, ни исходные продукты. Это также говорит о том, что запустить производство наночастиц и масштабировать его на территории России будет нетрудно.