Обнаружен неочевидный фактор повышения риска деменции

Анемия может значительно повышать риск развития деменции у людей старше 60 лет. К такому выводу пришли исследователи из Швеции и Италии. Результаты их работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие более двух тысяч человек без признаков деменции на старте. Ученые измерили уровень гемоглобина — белка, который переносит кислород, — и наблюдали за состоянием участников в течение примерно 9 лет. За это время деменция развилась у 362 человек.

Анализ показал, что у людей с анемией риск развития деменции был на 66 процентов выше. Кроме того, у них чаще обнаруживались биомаркеры, связанные с болезнью Альцгеймера и повреждением нервных клеток. Особенно высокий риск наблюдался у тех, у кого анемия сочеталась с повышенным уровнем таких белков, как p-tau217, NfL и GFAP.

По мнению ученых, возможное объяснение заключается в том, что при анемии мозг получает меньше кислорода, что со временем может приводить к повреждению клеток и ускорять нейродегенеративные процессы. Авторы отмечают, что анемия может быть важным и потенциально управляемым фактором риска.

