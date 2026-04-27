Ученые рассказали об особенностях организма людей с «богатырским» сном

Вариации гена, регулирующего обмен химического соединения аденозина и наследуемые особенности мозговой активности во время сна могут определять, насколько крепко человек спит и как часто просыпается ночью. Об этом изданию The Conversation рассказала Келли Сэнсом, научный сотрудник Колледжа медицины и общественного здравоохранения Университета Флиндерса.

По словам эксперта, сон представляет собой не единое состояние, а циклический процесс, состоящий из фаз медленного (NREM) и быстрого (REM) сна. Самый глубокий и восстановительный сон приходится на третью стадию медленного сна, однако в течение ночи человек многократно проходит разные фазы, поэтому «глубоко спать» непрерывно невозможно.

На качество сна в значительной степени влияет генетика. В частности, роль играет вариант гена, связанного с обменом аденозина — вещества, которое накапливается в мозге в течение дня и вызывает сонливость. У людей с определенной вариацией этого гена периоды глубокого сна могут быть более продолжительными, а ночные пробуждения — более редкими.

«Еще один важный показатель — так называемые «сонные веретена», короткие всплески мозговой активности во время сна. Они помогают снижать реакцию на внешние раздражители. Исследования показывают, что у людей с большим количеством таких всплесков выше вероятность спокойно проспать всю ночь, даже при наличии шума», — отмечает Сэнсом.

Сонные веретена формируются вследствие синхронной работы нейронной сети, объединяющей нейроны коры и таламуса. Такой ритм появляется в начальной стадии медленного сна, которая следует непосредственно за дремотой.

Ученая добавила: данные исследований на близнецах указывают на то, что склонность к формированию сонных веретен может передаваться по наследству. Это означает, что устойчивость сна к внешним факторам частично определяется генетически.