Эксперт объяснил, как генетика влияет на продолжительность жизни

Продолжительность жизни — это мультифакторный и полигенный признак, зависящий от сотен генов. Генетика может объяснять до 50% различий в продолжительности жизни, рассказал «Газете.Ru» биоинформатик, руководитель отдела разработки MyGenetics, преподаватель ВШЭ и МФТИ Валерий Полуновский.

«Недавнее исследование, в котором ученые с помощью специальной новой математической модели максимально исключили смертность от внешних, небиологических факторов, показало, что наследуемость продолжительности жизни может достигать 50%. Уже известен ряд конкретных генов, влияющих на долголетие. Одни из наиболее значимых локусов среди них — это APOE, генетический маркер, связанный с липидным обменом и болезнью Альцгеймера, а также ген CHRNA5, связанный с риском никотиновой зависимости и, как следствие, с хронической обструктивной болезнью легких и онкологическими заболеваниями», — отметил специалист.

Ранее вклад генетики в долголетие оценивали гораздо скромнее — чаще всего в пределах 10–25%. Эти оценки были занижены из-за методологических ограничений научных работ.