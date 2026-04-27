Ученые нашли способ заставить клетки рака самоуничтожаться

Ученые из Университета Мартина Лютера в Галле разработали экспериментальный подход к лечению рака, при котором опухолевые клетки фактически лишаются ключевого защитного механизма и начинают самоуничтожаться. Результаты исследования опубликованы в журнале Angewandte Chemie (AnChem).

В центре работы — белок CHK1, который играет роль «системы аварийной остановки» в клетке. При повреждении ДНК он приостанавливает деление, давая время на восстановление. Эта функция важна как для здоровых, так и для раковых клеток, что долгое время мешало использовать CHK1 как мишень для терапии.

Исследователи предложили иной подход: не блокировать белок, а полностью удалять его из клетки. Для этого они создали молекулу МА203, относящуюся к классу PROTAC — так называемых «протеолитических таргетинговых чимер». Эти соединения работают как «наводчики»: они связываются с нужным белком и одновременно привлекают клеточную систему утилизации — протеасому. В результате белок помечается и быстро разрушается.

В экспериментах на клеточных культурах МА203 эффективно уничтожала CHK1. Это запускало цепную реакцию: раковые клетки теряли способность восстанавливать ДНК, а вслед за этим разрушались и другие белки, необходимые для их выживания и размножения. В сочетании с химиотерапией, повреждающей ДНК, эффект усиливался — гибель клеток опухолей и лейкемии значительно возрастала.

При этом здоровые клетки в лабораторных условиях повреждались минимально. Однако авторы подчеркнули, что результаты пока получены только в экспериментах in vitro.