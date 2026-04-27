Раскрыт секрет здоровья потомков долгожителей

AdvS: низкий риск диабета и инсульта у потомков долгожителей обусловлен питанием

Ученые Университета Тафтса установили, что дети долгожителей чаще придерживаются более здорового рациона питания, что может частично объяснять снижение риска сразу нескольких возрастных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в Advanced Science (AdvS).

К таким выводам пришли исследователи по итогам многолетнего наблюдения, данные которого получены в рамках New England Centenarian Study. Анализ охватил потомков людей, доживших до 100 и более лет. За участниками наблюдали на протяжении 20 лет — многим из них на момент начала исследования уже исполнилось 70 лет. Как показали результаты, в этой группе реже развивались инсульт, деменция, диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания.

Исследователи связывают результаты не только с генетикой, но и с образом жизни.

«Потомки долгожителей чаще придерживаются рациона, благоприятного для обмена веществ и работы сердечно-сосудистой и нервной систем. Они потребляют больше рыбы, овощей и фруктов, а также меньше сахара и соли. Такие пищевые привычки могут усиливать врожденную устойчивость организма к болезням, помогая реализовать потенциал «хороших генов», – уточнили ученые.

Ученые отмечают, что питание остается одним из ключевых факторов, на которые человек может влиять самостоятельно. Сбалансированный рацион способен не только продлить жизнь, но и снизить количество лет, проведенных с хроническими заболеваниями.