Найден решающий фактор для детского здоровья

Исследование ученых из Колледжа здравоохранения и развития человека при Университете штата Пенсильвания (США) показало, что вовлеченность отца в первые 10 месяцев жизни младенца оставляют измеримый биологический след, который отчетливо виден в анализах крови ребенка даже в возрасте семи лет.

© Naukatv.ru

Уникальность этого исследования, опубликованного в журнале Health Psychology, заключается в отказе от субъективных опросов. Ученые не спрашивали родителей, как они себя ведут, а использовали метод прямого наблюдения и биохимический анализ.

Объективные показатели

Исследователи посещали семьи, когда детям было 10 месяцев, а затем в 24 месяца, записывая на видео 18 минут совместных игр. Специалисты оценивали теплоту реакций, скорость отклика на потребности ребенка и качество совместного воспитания.

В возрасте семи лет у детей брали образцы крови для измерения уровня холестерина, гликированного гемоглобина (сахар), интерлейкина-6 и С-реактивного белка (маркеры воспаления).

Роль отца

Именно поведение отца в младенчестве ребенка имело наиболее сильную связь с его будущим метаболическим здоровьем.

Положительный сценарий. Отцы, проявлявшие чуткость в 10 месяцев, формировали гармоничную среду к двум годам. У их детей в семилетнем возрасте показатели крови были в норме.

Отрицательный сценарий. Если отцы не проявляли чуткость, у детей к первому-второму классу наблюдался повышенный уровень С-реактивного белка и гликированного гемоглобина — признаков скрытых воспалительных процессов и проблем с регуляцией сахара.

Альп Айтуглу, один из ведущих исследователей, поясняет: «Каждый член семьи очень важен. Матери часто являются основными опекунами, и именно в их присутствии дети растут и развиваются. В семьях, где есть отец, он влияет на окружающую среду таким образом, что это может как способствовать, так и препятствовать здоровью ребенка в будущем».

Почему результат удивил ученых

Традиционно считалось, что основной тон в семье задает мать. Однако исследование показало, что теплота матери не имела такой статистически значимой связи с физическими маркерами крови в долгосрочной перспективе, как поведение отца. Возможно, это связано с тем, что мать обеспечивает стабильную «базу», а отец своим участием или его отсутствием вносит решающие колебания.

Старший автор исследования, профессор Ханна Шрайер, подчеркивает: «Никого не удивит, что правильное и заботливое отношение к детям идет им на пользу. Но многих может удивить тот факт, что поведение отца до того, как ребенок достигнет возраста, в котором у него формируются устойчивые воспоминания, может повлиять на его здоровье, когда он пойдет во второй класс».

Принято считать, что семейные отношения влияют на развитие и психическое здоровье, но они также влияют и на физическое здоровье и проявляются в течение многих лет.