В России создали вирус, который разрушает раковые клетки

Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) обнаружили, что разработанный ранее онколитический вирус со встроенным иммуностимулирующим геном и дополнительной мутацией разрушает раковые клетки и почти не вредит здоровым. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Онколитический вирус целенаправленно распознает и проникает в раковые клетки благодаря особенностям их поверхности - в здоровых клетках с нормальной регуляцией такие "мишени" отсутствуют или выражены слабее. Оказавшись внутри злокачественной клетки, вирус использует ее внутренние механизмы для собственного размножения, что в итоге приводит к разрыву клеточной оболочки и гибели клетки.

"Результаты проведенных исследований говорят о том, что нам удалось сконструировать онколитический вирус, заражающий только опухолевые клетки и почти не наносящий вреда здоровым. В природе такой вирус не встречается - он может быть получен только в лабораторных условиях", - пояснила одна из авторов исследования, магистрант НГУ Анастасия Пак.

Ученые проверили два варианта аденовируса - обычный и генно модифицированный - на здоровых и раковых клетках. Оказалось, что модифицированный вирус почти не повреждает здоровые клетки, в отличие от обычного. Зато оба вируса одинаково эффективно уничтожают раковые клетки. Это значит, что модифицированный вариант может бороться с опухолями, не вредя здоровым тканям.

Исследования проводились in vitro - на линиях клеток. В качестве здоровых клеток использовались фибробласты (основные клетки соединительных тканей) и кератиноциты (основные клетки эпидермиса) человека, а в качестве патологических - линии клеток аденокарциномы легкого человека. В ближайших планах ученых провести исследование онколитического вируса вместе с химиотерапией на линиях клеток.

Как пояснила Пак, в последние годы установлено, что при воздействии на опухолевые клетки онколитические вирусы не ограничиваются их разрушением. Этот процесс высвобождает опухолевые антигены и "включает" факторы опасности, в результате чего активизируются клетки иммунной системы и начинают атаковать опухоль. Важно, что онколитический вирус активирует еще и другие молекулы, в том числе противовоспалительные цитокины, благодаря чему противоопухолевый ответ становится настолько мощным, что может разрушить не только первичный очаг опухоли, в которую внедрен путем инъекции, но и метастазы в организме.