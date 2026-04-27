Мурашко: здоровый образ жизни увеличивает ее продолжительность

Здоровый образ жизни напрямую влияет на продолжительность жизни россиян. Об этом РИА Новости рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что важной составляющей в здоровом долголетии является не только медицина, но и образ жизни, приобщенность к культуре и спорту. Так, занятия спортом в течение 40 минут улучшают более 250 параметров крови в лучшую сторону даже при измененных показателях. Министр отметил, что для диагностики предрисков различных заболеваний в России создаются центры медицины здорового долголетия, являющиеся обучающей и диагностической помощью для здоровой и долгой жизни населения. При этом, по словам Мурашко, все будет зависеть от человека, его собственного стремления быть здоровым и следовать рекомендациям врачей. 6 февраля нутрициолог Алла Макарова рассказала, что прежде чем сделать спорт частью своей жизни, важно оценить состояние своего организма.