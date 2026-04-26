Ученые рассказали, как вылечить импотенцию без «Виагры»

Лечение эректильной дисфункции без применения лекарств включает вакуумные устройства, ударно-волновую терапию, а также регенеративные подходы, включая использование стволовых клеток и обогащенной тромбоцитами плазмы. Об этом изданию The Conversation рассказали ученый кафедры сексологии Квебекского университета в Монреале (UQAM).

© Газета.Ru

По словам исследователей, эректильная дисфункция чаще связана не с возрастом, а с заболеваниями, которые нарушают кровоток — например, диабетом или сердечно-сосудистыми болезнями. Для нормальной эрекции необходимо, чтобы кровь свободно поступала в ткани полового члена и удерживалась там, поэтому многие новые методы направлены именно на восстановление этого процесса.

Так, терапия стволовыми клетками предполагает введение клеток, которые могут способствовать восстановлению поврежденных тканей и сосудов, обеспечивающих приток крови. Применение плазмы, обогащенной тромбоцитами, основано на использовании собственной крови пациента: из нее выделяют компоненты, стимулирующие рост новых сосудов и улучшение кровоснабжения.

«Низкоинтенсивная ударно-волновая терапия воздействует на ткани с помощью слабых акустических волн, которые также могут запускать образование новых сосудов и усиливать приток крови, необходимый для эрекции», — объяснили ученые.

Пока эти методы остаются экспериментальными. Исследования показывают обнадеживающие результаты, однако их долгосрочная эффективность и безопасность еще предстоит подтвердить.

Отдельное внимание специалисты уделяют вакуумным эрекционным устройствам. Они создают отрицательное давление, за счет чего кровь притягивается к тканям полового члена, после чего эрекция поддерживается специальным кольцом. Современные модели стали удобнее: они работают от аккумуляторов, почти бесшумны и могут подключаться к мобильным приложениям.