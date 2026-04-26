Ученые назвали неочевидный маркер снижения функции почек

У пациентов с хронической болезнью почек снижение когнитивных функций связано с более высоким риском тяжелых исходов — в том числе смерти, сердечно-сосудистых осложнений и перехода на диализ. К таким выводам пришли исследователи учебной больницы Амбруаз Паре (Франция). Результаты исследования опубликованы в Kidney International Reports (KIR).

Работа основана на данных более трех тысяч пациентов с хронической болезнью почек от второй до пятой стадии, за которыми наблюдали около пяти лет. Состояние когнитивных функций оценивали с помощью краткого теста MMSE, который позволяет выявить нарушения памяти, внимания и мышления.

На старте исследования у большинства участников (около 64%) показатели когнитивных функций были в пределах нормы. У 23% были зафиксированы умеренные отклонения, а у 13% — выраженные когнитивные нарушения.

В ходе наблюдения у пациентов фиксировали три основных исхода: начало заместительной почечной терапии (диализа), смерть и серьезные сердечно-сосудистые события. За время исследования около 21,5% пациентов перешли на диализ, 13,4% погибли, а у 15,3% столкнулись с тяжелыми сердечно-сосудистыми осложнениями.

Анализ показал четкую зависимость: чем хуже были когнитивные показатели на старте, тем выше оказывались риски неблагоприятных исходов. У пациентов с выраженными нарушениями памяти и мышления вероятность начала диализа, смерти и сердечно-сосудистых осложнений была выше примерно на 30-60% по сравнению с людьми с нормальными когнитивными функциями. Даже умеренные нарушения памяти были связаны с повышенным риском смертности.

Авторы отмечают, что когнитивное состояние может быть важным прогностическим маркером при хронической болезни почек. Это означает, что простая оценка памяти и мышления может помочь врачам раньше выявлять пациентов с повышенным риском осложнений и корректировать тактику наблюдения.

Исследователи также подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь, но выявляет устойчивую статистическую ассоциацию между состоянием мозга и течением болезни почек.

Ранее были названы пять признаков болезни Альцгеймера, которые списывают на возраст.